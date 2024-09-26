Дуров заявил, что его официальная зарплата не превышает 25 рублей в год

09:38, 26 сен 2024

Согласно информации, опубликованной изданием Le Monde*, Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса в Париже сообщил следователям, что его годовой заработок составляет всего один эмиратский дирхам. Эта сумма, эквивалентная примерно 25 российским рублям.

Такое заявление полностью соответствует образу жизни, который Дуров активно пропагандирует. Бизнесмен известен своим аскетичным подходом к повседневной жизни. Он отказывается от употребления кофе, алкоголя, мясных и молочных продуктов, а также лекарств. Социальные сети Дурова пестрят фотографиями его утренних процедур, включающих ледяные ванны и медитации в пустыне.

Однако контраст между заявленным доходом и реальным состоянием Дурова поражает воображение. По оценкам французских СМИ, капитал основателя Telegram варьируется от 9 до 15,5 миллиардов долларов.

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Автор: Семен Подгорный