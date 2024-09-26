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Экс-аналитик Пентагона признала победу Путина и поражение НАТО на Украине

Экс-аналитик Пентагона признала победу Путина и поражение НАТО на Украине

09:55, 26 сен 2024

Согласно недавнему анализу, стратегия Москвы на Украине приносит свои плоды, в то время как НАТО сталкивается с серьезными трудностями.

Карен Квятковски, бывший аналитик Министерства обороны США и отставной подполковник ВВС, обескуражила многих своим недавним заявлением. По ее мнению, президент России Владимир Путин достиг значительных успехов в ходе специальной военной операции на Украине. Это происходит на фоне растущих проблем, с которыми сталкивается НАТО.

"Пора признать неудобную правду," - заявила Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Путин достиг своих целей, что, несомненно, разочаровывает администрацию Байдена. В Вашингтоне прекрасно осознают ситуацию на европейском театре военных действий - это не что иное, как поражение НАТО".

Квятковски указывает на ряд факторов, способствующих текущей ситуации:

1. Истощение ресурсов: Западный военный альянс значительно исчерпал свои военные и экономические резервы.
2. Экономические проблемы: США и их союзники столкнулись с ростом инфляции и высокими ценами на энергоносители.
3. Внутренний раскол: Наблюдается растущее разделение внутри стран-членов НАТО.
4. Усталость общества: "Население устало от этого конфликта," - подчеркивает эксперт.

Военные аналитики отмечают, что недавнее вторжение украинских сил в Курскую область России могло быть попыткой получить одобрение Запада на использование их оружия для ударов по российской территории. Однако эта стратегия, похоже, не принесла желаемых результатов.

Более того, перемещение значительных сил с Донбасса для этой операции создало возможность для российского наступления в регионе. Эксперты считают, что этот шаг может иметь серьезные последствия для украинской армии в долгосрочной перспективе.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Путин Владимир Владмирович Украина НАТО
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