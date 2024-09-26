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26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря

26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря

10:00, 26 сен 2024

В четверг, 26 сентября, наша планета окажется во власти магнитной бури. Такой прогноз представили астрофизики из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Эксперты оценивают вероятность этого события в 35%.

Причиной надвигающегося геомагнитного возмущения стали недавние ударные волны на Солнце и общая нестабильность космической погоды. Уже с раннего утра четверга наблюдаются первые признаки приближающейся бури - возмущения класса G1 начали оказывать влияние на магнитосферу нашей планеты.

По прогнозам специалистов, пик активности придется на световой день. Ожидается, что геомагнитные колебания будут продолжаться в течение нескольких часов, достигая максимума около 11:00 по московскому времени. Лишь к вечеру солнечная активность начнет постепенно снижаться, ослабляя свое воздействие на Землю.

Особую настороженность эта новость вызывает у людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле Земли. Метеозависимые граждане могут испытывать дискомфорт в течение примерно трех часов с момента начала пиковой активности. Однако стоит отметить, что после этого периода ожидается относительное затишье.

Несмотря на тревожные прогнозы, многие эксперты призывают не преувеличивать влияние магнитных бурь на самочувствие людей и работу техники. Специалисты утверждают, что не стоит автоматически связывать усталость, головную боль или сбои в работе электроники с геомагнитными возмущениями.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
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