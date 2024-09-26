10:06, 26 сен 2024

В мире российского кинематографа произошла невосполнимая утрата. Роман Мадянов, блистательный актёр, чьё имя навсегда вписано в историю отечественного кино и театра, ушёл из жизни 25 сентября, не дожив до своего 63-летия. Его внезапный уход потряс не только близких, но и многочисленных поклонников его таланта.

Роман Мадянов-младший, сын покойного актёра, поделился щемящими подробностями последних часов жизни отца. По его словам, утро рокового дня началось с жалоб Романа Сергеевича на затруднённое дыхание. Несмотря на недомогание, актёр вместе с супругой отправился на обследование МРТ, демонстрируя свойственную ему силу духа до последнего.

Вернувшись домой после процедуры, Мадянов-старший почувствовал резкое ухудшение самочувствия.

"Он просто присел на кровать, побледнел – и всё", – вспоминает сын актёра.

Примечательно, что в день своей кончины Роман Сергеевич обсуждал с сыном планы на выздоровление. Однако, как выяснилось позже, актёр долгое время скрывал от окружающих серьёзность своего диагноза – рака лёгких.

Коллеги и близкие отмечают, что даже в последние месяцы, когда болезнь прогрессировала, Мадянов продолжал работать. На съёмочных площадках он стойко переносил недуг, не позволяя ему помешать творческому процессу.

Российский зритель навсегда запомнит Романа Мадянова по его ярким ролям. Образ полковника Виктора Колобкова в популярном сериале "Солдаты" и роль мэра в нашумевшем фильме "Левиафан" – лишь малая часть богатого творческого наследия актёра.

Автор: Семен Подгорный