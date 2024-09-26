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Самочувствие актера Бориса Щербакова ухудшилось после известия о смерти Мадянова

Самочувствие актера Бориса Щербакова ухудшилось после известия о смерти Мадянова

15:55, 26 сен 2024

74-летний народный артист России Борис Щербаков столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне трагического ухода своего друга и коллеги Романа Мадянова.

Щербаков, недавно выписавшийся из больницы после лечения в реанимации кардиологического отделения, сообщил о резком ухудшении самочувствия. Причиной стало известие о кончине Мадянова. Эта новость глубоко потрясла Щербакова, усугубив его и без того шаткое состояние здоровья.

Медицинская эпопея Щербакова началась в середине сентября, когда его госпитализировали с нестабильной стенокардией. Врачи провели тщательное обследование и выявили гипервентиляцию - состояние, которое, по их мнению, могло развиться из-за многолетней привычки актера к курению.

Однако это не первый раз, когда здоровье артиста вызывает опасения. Еще в августе Щербаков находился под наблюдением врачей, жалуясь на слабость, одышку и боли в животе. А двумя годами ранее актер перенес серьезную операцию по удалению почки.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: кадр из фильма "Старые кадры"
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