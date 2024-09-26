Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Певец Shaman и Елена Мартынова объявили о разводе: стала известна причина

Певец Shaman и Елена Мартынова объявили о разводе: стала известна причина

16:02, 26 сен 2024

Популярный исполнитель Shaman, известный своими патриотическими хитами, объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, и Елена Мартынова прожили в браке с 2017 года. За это время певец успел покорить вершины музыкальных чартов и завоевать любовь миллионов слушателей. Однако, как оказалось, успех в карьере не всегда идет рука об руку с семейным счастьем.

Причиной расставания пара назвала напряженный рабочий график.

"Мы с Еленой полностью погрузились в работу. К сожалению, такой ритм жизни не оставил нам возможности для полноценных отношений. Решение о разводе мы приняли вместе", - поделился Shaman с журналистами.

Интересно, что новость о разводе появилась на фоне недавних слухов о возможных романтических связях артиста. Летом 2024 года Shaman дважды оказывался в центре внимания из-за довольно откровенных жестов по отношению к своим коллегам. Сначала певец неожиданно поцеловал в шею Мию Бойко, а затем подобный жест повторился с Асият Сайгидовой, его партнершей по этно-опере "Князь Владимир".

Несмотря на это, Shaman подчеркивает, что их расставание с Еленой Мартыновой проходит без скандалов и взаимных обвинений. Артист намерен сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

"Мы остаемся близкими людьми и будем поддерживать друг друга", - заявил певец.


Допрыгался: певец Shaman попал в некрасивую историю — поведение «патриота» переходит все границы

Читайте также:

Допрыгался: певец Shaman попал в некрасивую историю — поведение «патриота» переходит все границы
Автор: Алия Карачурина
Читайте также

Допрыгался: певец Shaman попал в некрасивую историю — поведение «патриота» переходит все границы
Россия/мир
Допрыгался: певец Shaman попал в некрасивую историю — поведение «патриота» переходит все границы
Shaman стал заслуженным: Путин присвоил высокое звание Ярославу Дронову
Россия/мир
Shaman стал заслуженным: Путин присвоил высокое звание Ярославу Дронову
Пир во время чумы: певец SHAMAN вляпался в громкий скандал — теперь «главный патриот» вряд ли отвертится
Россия/мир
Пир во время чумы: певец SHAMAN вляпался в громкий скандал — теперь «главный патриот» вряд ли отвертится
Леонид Агутин улетел в ОАЭ: накануне на сцене случился скандал
Это интересно
Леонид Агутин улетел в ОАЭ: накануне на сцене случился скандал


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok