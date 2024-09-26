Певец Shaman и Елена Мартынова объявили о разводе: стала известна причина

16:02, 26 сен 2024

Популярный исполнитель Shaman, известный своими патриотическими хитами, объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, и Елена Мартынова прожили в браке с 2017 года. За это время певец успел покорить вершины музыкальных чартов и завоевать любовь миллионов слушателей. Однако, как оказалось, успех в карьере не всегда идет рука об руку с семейным счастьем.

Причиной расставания пара назвала напряженный рабочий график.

"Мы с Еленой полностью погрузились в работу. К сожалению, такой ритм жизни не оставил нам возможности для полноценных отношений. Решение о разводе мы приняли вместе", - поделился Shaman с журналистами.

Интересно, что новость о разводе появилась на фоне недавних слухов о возможных романтических связях артиста. Летом 2024 года Shaman дважды оказывался в центре внимания из-за довольно откровенных жестов по отношению к своим коллегам. Сначала певец неожиданно поцеловал в шею Мию Бойко, а затем подобный жест повторился с Асият Сайгидовой, его партнершей по этно-опере "Князь Владимир".

Несмотря на это, Shaman подчеркивает, что их расставание с Еленой Мартыновой проходит без скандалов и взаимных обвинений. Артист намерен сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

"Мы остаемся близкими людьми и будем поддерживать друг друга", - заявил певец.





Автор: Алия Карачурина