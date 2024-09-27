09:54, 27 сен 2024

Минувшей ночью украинские порты Рени, Одесса и Измаил подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Десятки дронов нанесли удары по портовой инфраструктуре, являющейся критически важной для экономики страны.

Днем ранее российские вооруженные силы применили гиперзвуковое оружие по военному аэродрому в Староконстантинове. По неподтвержденным данным, целью атаки могли быть размещенные там истребители F-16. Кроме того, бомбардировщики нанесли удары по производственным мощностям компании "Мотор Сич" в Запорожье, уничтожив цеха, предположительно занимавшиеся выпуском беспилотников.

В Курской области России отмечаются интенсивные боевые действия. Российские войска с трудом продвигаются в районе поселка Плехово Суджанского района. В Кореневском районе проводится масштабная операция по зачистке лесных массивов. Глушковский район стал ареной попыток прорыва мобильных подразделений украинской армии к поселку Веселое, которые, однако, были отражены.

На донецком направлении российские силы развивают наступление в сторону Мирнограда. Им удалось занять отдельные районы Николаевки, продвинуться в центр Красного Яра и закрепиться на окраинах поселка Горняк.

Угледар остается горячей точкой конфликта. Российские войска расширяют плацдарм в восточной части города, в то время как западные районы подвергаются постоянным артиллерийским и авиационным ударам. Положение украинского гарнизона в городе становится все более сложным.

После периода затишья вновь активизировались боевые действия на Времевском направлении. Внезапное наступление российских сил привело к захвату значительной территории к северу от Старомайорского.

Конфликт продолжает затрагивать мирное население. В Белгородской области России под обстрел попали села Безлюдовка и Белянка. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом. В Донецке в результате повторного обстрела пострадали шесть пожарных, ликвидировавших последствия предыдущего удара.

Автор: Алия Карачурина

Фото: mwi.westpoint.edu