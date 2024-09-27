Рогов заявил, что техника НАТО приближается к городу Запорожье

09:59, 27 сен 2024

Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, поделился тревожной информацией. По его данным, украинская сторона активно концентрирует в Запорожье вооружение, поставленное странами НАТО.

"Мы наблюдаем целенаправленное стягивание натовской техники в Запорожье. Противник пытается замаскировать свое вооружение, размещая его на территориях крупных промышленных предприятий", - заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Особое внимание Рогов обратил на маршруты поставок. По его словам, большая часть техники прибывает по железной дороге из Одессы.

Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть реакцией на предполагаемые планы российской стороны. Ряд западных аналитиков высказывает мнение о возможном наступлении России на запорожском направлении в ближайшем будущем. Подтверждением этому служат недавние удары российских вооруженных сил по заводу "Мотор Сич" в Запорожье, в результате которых было уничтожено значительное количество украинских беспилотников.

Автор: Алия Карачурина