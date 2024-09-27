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В Запорожской области российские военные готовят большой прорыв

В Запорожской области российские военные готовят большой прорыв

10:04, 27 сен 2024

Владислав Волошин, представитель Сил обороны юга, в своем недавнем брифинге подчеркнул, что ситуация на запорожском направлении стремительно накаляется.

«За последние сутки мы зафиксировали пять попыток штурма, и есть все основания полагать, что интенсивность атак будет только возрастать», — отметил Волошин.

Особую обеспокоенность вызывает информация о концентрации штурмовых групп в районе населенного пункта Приютное. Это может указывать на подготовку к решительным действиям в ближайшем будущем. Кроме того, разведданные свидетельствуют о поступлении на вооружение более 20 легких автомобилей повышенной проходимости типа «баги», что является характерным признаком подготовки к активным наступательным операциям.

Эксперты связывают эти приготовления с недавними событиями на других участках фронта. В частности, ряд западных аналитиков полагает, что успешные действия украинских сил в Курской области могли привести к перераспределению ресурсов и ослаблению позиций на других направлениях, включая Донбасс. По неподтвержденным данным из украинских военных источников, на некоторых участках линия соприкосновения приблизилась к стратегически важным населенным пунктам на расстояние всего в 2 километра.


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Автор: Семен Подгорный
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