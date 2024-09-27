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Военный блогер Подоляка рассказал о текущей ситуации на фронтах СВО: Угледар в огне, солдаты ждут приказа отступить, но пока его не дали

Военный блогер Подоляка рассказал о текущей ситуации на фронтах СВО: Угледар в огне, солдаты ждут приказа отступить, но пока его не дали

10:13, 27 сен 2024

Согласно последним данным, предоставленным военным аналитиком Юрием Подолякой, интенсивность боевых действий в Донбассе достигла критической точки. Особое внимание привлекают три ключевых направления: Селидовское, Покровское и Угледарско-Кураховское.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Угледара. По словам Подоляки, украинское командование, похоже, утратило надежду на удержание этого стратегически важного города. Более трети его территории уже находится под контролем российских вооруженных сил. Украинский гарнизон, в частности 72-я бригада, оказавшаяся в окружении, несет значительные потери. Солдаты ожидают приказа об отступлении, который, однако, не поступает.

Эксперт связывает эту ситуацию с визитом президента Зеленского в Вашингтон. Предполагается, что отступление может негативно повлиять на имидж украинского лидера и поставить под угрозу новые поставки военной помощи от западных партнеров. В то же время, российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, ограничивая возможности для маневра украинских сил.

На Покровском направлении ситуация также развивается не в пользу украинской стороны. Прорыв обороны на ключевых высотах открывает путь для возможного штурма Мирнограда. Подоляка прогнозирует, что если наступление продолжится с той же интенсивностью, через несколько недель может произойти коллапс всего восточного фланга обороны ВСУ в Донбассе.

Анализируя общую картину, Подоляка отмечает активное продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Это создает крайне сложные условия для удержания последнего рубежа обороны в регионе.

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Автор: Семен Подгорный
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