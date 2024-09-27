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В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства

В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства

15:48, 27 сен 2024

Общественники из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выступили с инициативой, которая может существенно повлиять на жизнь многих россиян. Они предлагают запретить гражданам России иметь второе гражданство. Предложение уже направлено в Государственную Думу и ожидает рассмотрения.

Сторонники запрета утверждают, что в текущей геополитической ситуации двойное гражданство представляет угрозу для национальных интересов. Они считают, что это позволяет некоторым гражданам, покинувшим страну после начала специальной военной операции и мобилизации, сохранить свои активы и бизнес в России, находясь при этом за границей.

В качестве примера приводятся некоторые российские артисты, которые публично выражают несогласие с действиями России и живут за рубежом, пользуясь наличием нескольких паспортов.

Автор: Вадим Рудаков
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