Неожиданный поворот: Латвия может отказать Чулпан Хаматовой в виде на жительство
15:54, 27 сен 2024
Чулпан Хаматова, чье имя когда-то не сходило с афиш московского "Современника", теперь оказалась перед лицом неопределенного будущего. В недавнем интервью латвийскому телеканалу TVNet актриса поделилась своими тревогами: ее право на проживание в Латвии находится под угрозой.
Еще в 2010-х годах Хаматова приобрела участок земли в престижном поселке Аматциемс недалеко от Риги. На этом участке она возвела уютный коттедж, вложив в него 250 тысяч евро. Эта инвестиция открыла ей двери в Латвию, обеспечив вид на жительство, который регулярно продлевался.
Однако политический климат в стране изменился, и теперь прежние правила теряют силу.
Актриса не сидела сложа руки после переезда. Она прилежно изучала латышский язык, устроила своих дочерей в местную школу и активно искала работу. Казалось, новая жизнь начала складываться. Но судьба преподнесла новый удар - весной этого года Хаматову уволили из Нового Рижского театра, где она проработала два года.
Это увольнение ставит под угрозу ее пребывание в стране. Согласно латвийскому законодательству, продление вида на жительство возможно только при наличии действующего трудового договора с местным работодателем.
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