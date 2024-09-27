Лариса Луппиан призналась, что была готова развестись с Михаилом Боярским

15:59, 27 сен 2024

В мире шоу-бизнеса нечасто встретишь пары, чьи отношения выдержали испытание временем. Однако союз Ларисы Луппиан и Михаила Боярского - яркое исключение из правил. Их брак, заключенный в далеком 1977 году, продолжается уже почти полвека, являя собой пример крепких семейных уз в мире российского кинематографа.

За плечами этой звездной четы - не только десятилетия совместной жизни, но и воспитание двоих детей. Их дочь Елизавета пошла по стопам родителей, выбрав актерскую карьеру, а сын Сергей нашел себя на политическом поприще, став депутатом. Казалось бы, идеальная картина семейного счастья. Однако, как выяснилось, и в этом союзе не обошлось без серьезных испытаний.

В недавнем интервью "Мосленте" Лариса Луппиан, ныне занимающая пост художественного руководителя Театра имени Ленсовета, приоткрыла завесу тайны над непростыми моментами их семейной жизни. Актриса призналась, что однажды всерьез задумывалась о разводе.

"Был момент, когда у меня появилось серьезное намерение развестись, хотя Боярский почему-то не помнит этого случая", - поделилась Лариса.

Она не стала вдаваться в подробности, что именно послужило причиной столь радикальных мыслей, ограничившись лишь загадочной фразой:

"Я могу все простить и прощаю, но ничего не забываю".

Интересно, что сам Михаил Боярский, по словам супруги, не сохранил в памяти этот критический момент их отношений. Возможно, именно способность Ларисы прощать помогла сохранить брак, несмотря на все трудности.

Луппиан также раскрыла секрет их долголетнего союза. По ее словам, они с Боярским - во многом противоположности. Однако эти различия не стали преградой для совместной жизни, а, возможно, даже помогли сделать их отношения более крепкими и интересными.

Жизнь с "главным мушкетером СССР" Лариса описывает как непростую задачу. Она отмечает эмоциональную переменчивость мужа, характеризуя его как человека, у которого "семь пятниц на неделе". Тем не менее, актриса научилась находить гармонию в этом эмоциональном разнообразии.

История их знакомства тоже весьма примечательна. Они встретились в ленинградском театре, где уже работала Лариса. Поначалу Боярский не произвел на нее впечатления, но постепенно, во время совместных репетиций, она открыла для себя его истинную натуру - простого и интересного человека.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: commons.wikimedia.org