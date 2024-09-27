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Альтернативные концовки: Как мог бы закончиться фильм «Москва слезам не верит»

Альтернативные концовки: Как мог бы закончиться фильм «Москва слезам не верит»

22:06, 27 сен 2024

В мире кинематографа существует немало культовых картин, которые остаются в сердцах зрителей на долгие годы. Одной из таких является советская мелодрама «Москва слезам не верит», покорившая миллионы сердец не только в СССР, но и за рубежом. Однако, как часто бывает, за кадром остается немало интересных деталей и сюжетных линий, которые могли бы существенно изменить восприятие знакомых персонажей.

Фильм, снятый по сценарию Валентина Черных, стал настоящим хитом советского кинопроката 1980 года. Но мало кто знает, что спустя 14 лет после выхода картины на экраны сам Черных выпустил книгу, раскрывающую новые грани полюбившихся героев. В литературной версии автор позволил себе то, что никогда не пропустила бы строгая советская цензура.

Главная героиня Катерина Тихомирова предстает перед читателями в совершенно ином свете. Вместо наивной провинциалки мы видим расчетливую карьеристку, которая не гнушается использовать любые средства для достижения своих целей. Ее путь наверх оказывается не таким уж честным и прямолинейным, как это показано в фильме.

Не менее интересные повороты ждут и в истории Людмилы. Оказывается, еще до свадьбы с Гуриным она заводит роман с полковником КГБ Еровшиным, который вдвое старше ее. Именно этот влиятельный покровитель помогает амбициозной девушке продвигаться по жизни. А когда у Гурина начинаются проблемы с алкоголем, Людмила хитростью лишает его квартиры, провернув выгодную для себя сделку по обмену жилплощади.

На фоне этих неожиданных откровений история Антонины выглядит островком стабильности. Ее жизнь в книге практически не отличается от той, что показана в фильме. Она остается примером верной и заботливой жены, хранительницы домашнего очага.

Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"

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Почему Владимир Меньшов снял "Москва слезам не верит"
Автор: Вадим Рудаков
Фото: кадр из фильма
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