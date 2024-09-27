5 причин, по которым США отдают предпочтение гвоздям, а не саморезам в строительстве

22:36, 27 сен 2024

Во времена Советского Союза выбор крепежных элементов был крайне ограничен. Гвозди и молоток являлись незаменимыми инструментами для соединения различных материалов. Саморезы в то время были практически неизвестны широкой публике. Схожая ситуация наблюдалась и в Соединенных Штатах.

Сегодня российский рынок строительных материалов претерпел значительные изменения. На смену традиционным молоткам пришли современные шуруповерты и импактные гайковерты. Гвозди уступили место разнообразным саморезам. Ассортимент крепежных элементов в строительных магазинах поражает воображение: от классических черных до ярко-желтых и белых, от универсальных до специализированных для работы с металлом, деревом или гипсокартоном.

Однако в США наблюдается иная картина. Американские строители по-прежнему отдают предпочтение гвоздям. Этому феномену есть несколько объяснений.

Прежде всего, это вопрос традиций. Соединенные Штаты известны своим консерватизмом в отношении устоявшихся практик. В 1980-х годах страна стала мировым лидером по производству гвоздей, заняв почти треть мирового рынка.

Кроме того, использование гвоздей поддерживает отечественную промышленность. Производство этих крепежных элементов обеспечивает работой десятки тысяч американцев.

Немаловажным фактором является и скорость работы. Современные пневматические гвоздезабивные пистолеты (нейлеры) позволяют закрепить гвоздь менее чем за секунду, в то время как установка самореза требует больше времени.

Экономический аспект также играет роль: гвозди зачастую дешевле саморезов, иногда разница в цене может достигать трехкратного размера.

Наконец, вопреки распространенному мнению, гвозди обеспечивают более надежное крепление по сравнению с саморезами. Это особенно важно в регионах США, подверженных сильным ураганам и торнадо, где дома должны выдерживать экстремальные нагрузки.

Специалисты отмечают, что прочность каркасных домов, собранных с использованием гвоздей, значительно превышает прочность конструкций на саморезах. Например, обычный гвоздь способен выдержать нагрузку на срез до 900 килограммов, в то время как саморез в аналогичных условиях выдерживает лишь около 320 килограммов.

Автор: Вадим Рудаков