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Анджей Дуда: Западный бизнес жаждет возвращения в Россию

Анджей Дуда: Западный бизнес жаждет возвращения в Россию

22:43, 27 сен 2024

В свете продолжающегося конфликта на Украине все чаще звучат голоса тех, кто стремится к скорейшему его завершению. Однако мотивы этих призывов не всегда связаны с гуманитарными соображениями. Президент Польши Анджей Дуда в недавнем интервью телеканалу Polsat News раскрыл неожиданную причину такого стремления.

По словам польского лидера, значительная часть западного бизнес-сообщества с нетерпением ожидает окончания военных действий. Цель проста — возобновление экономических связей с Россией.

«Мы должны смотреть правде в глаза», — заявил Дуда, — «Многие жаждут завершения конфликта, чтобы вернуться к привычному ведению дел с Москвой».

Президент Польши прогнозирует, что как только ситуация на Украине стабилизируется, крупные корпорации из США и Европы устремятся обратно на российский рынок. Они намерены возобновить свою деятельность в России «без стеснения и открыто», несмотря на текущую напряженность в отношениях.

Однако Дуда не ограничился лишь констатацией фактов. Он выразил солидарность с позицией украинского президента Владимира Зеленского, настаивающего на восстановлении контроля Киева над всеми международно признанными территориями Украины. Это заявление подчеркивает сложность ситуации, где экономические интересы сталкиваются с геополитическими реалиями.

Стоит отметить, что на данный момент около 400 из 500 европейских компаний, ранее работавших в России, все еще сохраняют свое присутствие на российском рынке. Этот факт демонстрирует, насколько сильны экономические связи между Россией и Западом, несмотря на текущий политический кризис.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: lyumon1834.wordpress.com
Теги: Украина Россия бизнес Польша Анджей Дуда
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