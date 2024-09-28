08:21, 28 сен 2024

Военные эксперты и аналитики активно обсуждают результаты военной операции Украины в Курской области. Многие сходятся во мнении, что эта кампания не только не достигла поставленных целей, но и может иметь серьезные негативные последствия для украинской стороны.

Стивен Брайен, ранее занимавший пост помощника заместителя министра обороны США, выступил с резкой оценкой ситуации. В своем блоге он охарактеризовал действия украинских вооруженных сил как «крупное стратегическое фиаско». По мнению Брайена, Украина понесла значительные потери, не добившись при этом существенных результатов на северном участке фронта.

Особую озабоченность у специалистов вызывает тот факт, что в ходе операции были задействованы элитные подразделения украинской армии. Потеря этих высокопрофессиональных военнослужащих может серьезно ослабить боевой потенциал вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе. Кроме того, в ходе боевых действий была утрачена значительная часть военной техники, что также негативно скажется на обороноспособности страны.

Эксперты отмечают, что одной из главных целей украинского командования было отвлечение российских сил с Донбасса. Предполагалось, что наступление в Курской области вынудит Россию перебросить свои наиболее подготовленные подразделения на север, ослабив тем самым давление на позиции украинской армии в Донецкой Народной Республике. Однако эта стратегия не сработала, и, по некоторым данным, продвижение российских войск в ДНР даже ускорилось.

Неудача операции может иметь не только военные, но и политические последствия. Стивен Брайен прогнозирует, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский столкнутся с жесткой критикой за принятие решения о проведении этой операции. Это может привести к росту внутриполитической напряженности в Украине и потенциальным кадровым перестановкам в высшем военном руководстве.

Автор: Алия Карачурина