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"Это жесть!": российский турист рассказал о состоянии дорог в Абхазии

"Это жесть!": российский турист рассказал о состоянии дорог в Абхазии

08:41, 28 сен 2024

Абхазия, известная как «страна души», привлекает туристов своей неповторимой красотой и гостеприимством. Живописные пейзажи, кристально чистое море и уникальные достопримечательности оставляют неизгладимые впечатления у путешественников. Однако для тех, кто решает исследовать эту прекрасную страну на автомобиле, поездка может превратиться в настоящее испытание.

Дорожная ситуация в Абхазии, особенно на пограничных пунктах, зачастую становится серьезным испытанием для нервов водителей. В выходные дни, преимущественно по субботам, на границе образуются многокилометровые пробки. Путешественники могут провести несколько часов, преодолевая всего пару километров пути.

Особую напряженность создает поведение некоторых местных водителей. Несмотря на то, что дороги рассчитаны на движение в одну полосу в каждом направлении, нетерпеливые автомобилисты пытаются создать дополнительные ряды, буквально втискиваясь между машинами. Это приводит к опасным ситуациям: вместо двух потоков образуется четыре или пять, а расстояние между автомобилями сокращается до минимума.

Важно отметить, что после пересечения границы туристов ждет еще одно испытание — скрытые камеры видеонаблюдения. Отсутствие предупреждающих знаков о их наличии может стать неприятным сюрпризом для неосведомленных водителей. Нарушители правил дорожного движения могут быть оштрафованы постфактум, когда нарушение будет зафиксировано на камеру.

Стиль вождения местных жителей часто характеризуется как агрессивный и рискованный. Однако туристам настоятельно рекомендуется не поддаваться искушению подражать такому поведению на дороге. Строгое соблюдение правил дорожного движения — единственный способ избежать неприятностей с законом и обеспечить безопасность своего путешествия.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: туризм путешествие абхазия
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