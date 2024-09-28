08:46, 28 сен 2024

Жозеп Боррель, занимающий пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, выступил с резонансным заявлением на семинаре Совета по международным отношениям в Соединенных Штатах. По его оценке, без поддержки Запада Украина оказалась бы в крайне уязвимом положении перед лицом российского давления.

«Киев полагается на содействие ЕС и США. Без нашей общей поддержки украинское сопротивление могло бы продлиться не более двух недель», — отметил Боррель.

Европейский дипломат не ограничился лишь констатацией текущего положения дел. Он выдвинул ряд предложений по дальнейшей стратегии помощи Украине. В частности, Боррель высказался за предоставление Киеву более широких возможностей в использовании западного вооружения, включая потенциальное право применения его для ударов по территории России.

«Наша задача — обеспечить Украине экономическое и стратегическое превосходство над Россией. При этом мы должны позволить украинскому руководству самостоятельно определять границы допустимого в военных действиях», — заявил главный дипломат ЕС.

Однако позиция Борреля не находит единодушной поддержки среди западных союзников. В частности, Соединенные Штаты проявляют осторожность в вопросе расширения военных возможностей Украины. Несмотря на циркулирующие слухи, Вашингтон пока не спешит снимать ограничения на использование предоставленного вооружения для ударов по российской территории.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ekranhaber.com