Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Боррель: Без поддержки Запада Украина продержалась бы две недели

Боррель: Без поддержки Запада Украина продержалась бы две недели

08:46, 28 сен 2024

Жозеп Боррель, занимающий пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, выступил с резонансным заявлением на семинаре Совета по международным отношениям в Соединенных Штатах. По его оценке, без поддержки Запада Украина оказалась бы в крайне уязвимом положении перед лицом российского давления.

«Киев полагается на содействие ЕС и США. Без нашей общей поддержки украинское сопротивление могло бы продлиться не более двух недель», — отметил Боррель.

Европейский дипломат не ограничился лишь констатацией текущего положения дел. Он выдвинул ряд предложений по дальнейшей стратегии помощи Украине. В частности, Боррель высказался за предоставление Киеву более широких возможностей в использовании западного вооружения, включая потенциальное право применения его для ударов по территории России.

«Наша задача — обеспечить Украине экономическое и стратегическое превосходство над Россией. При этом мы должны позволить украинскому руководству самостоятельно определять границы допустимого в военных действиях», — заявил главный дипломат ЕС.

Однако позиция Борреля не находит единодушной поддержки среди западных союзников. В частности, Соединенные Штаты проявляют осторожность в вопросе расширения военных возможностей Украины. Несмотря на циркулирующие слухи, Вашингтон пока не спешит снимать ограничения на использование предоставленного вооружения для ударов по российской территории.

Эксперт Пентагона: Украина дорого заплатит за просчеты в Курской операции

Читайте также:

Эксперт Пентагона: Украина дорого заплатит за просчеты в Курской операции
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ekranhaber.com
Теги: Украина Россия евросоюз киев Боррель
Читайте также

Остановитесь, пока не поздно, больше предупреждать не будем: Василий Небензя заставил испуганно притихнуть Совбез ООН — Россия готова к войне с НАТО
Россия/мир
Остановитесь, пока не поздно, больше предупреждать не будем: Василий Небензя заставил испуганно притихнуть Совбез ООН — Россия готова к войне с НАТО
«Демонстрационная атака»: Украина планирует удар по центру России — в ход могут пойти ракеты Storm Shadow, но нужно разрешение Запада
Россия/мир
«Демонстрационная атака»: Украина планирует удар по центру России — в ход могут пойти ракеты Storm Shadow, но нужно разрешение Запада
Сколько и за что Украина должна России
Экономика в Башкирии
Сколько и за что Украина должна России
«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США
Россия/мир
«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok