Новые правила: что ждет автомобильный рынок России с октября

13:35, 29 сен 2024

В российском автомобильном секторе грядут существенные перемены. С наступлением октября вступают в силу новые правила, которые затронут как автодилеров, так и рядовых автовладельцев. Эти изменения касаются ставок утилизационного сбора, цен на автомобили и процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий.

Для частных лиц, ввозящих автомобили в Россию для личного использования, ситуация останется прежней. Льготные ставки утилизационного сбора сохранятся на текущем уровне: 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для подержанных.

Однако ситуация для автодилеров кардинально изменится. Новая система расчета утилизационного сбора будет основываться на объеме двигателя импортируемых автомобилей. Для машин с двигателем до 1 литра сбор увеличится на сумму от 150 200 до 383 000 рублей. Автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров будут облагаться дополнительным сбором в размере от 300 000 до 556 000 рублей. Для более мощных машин с двигателем объемом свыше 2 литров сумма сбора составит от 528 000 до 963 000 рублей.

Эти нововведения неизбежно повлияют на стоимость новых автомобилей на российском рынке. Эксперты автомобильной отрасли прогнозируют рост цен на иностранные марки в среднем на 300 000 рублей. Отечественные производители также могут поднять цены, хотя и в меньшей степени — ожидается увеличение стоимости на 100 000 — 150 000 рублей за единицу.

С 1 октября вступают в силу поправки, упрощающие процедуру регистрации дорожно-транспортных происшествий. Теперь водители смогут оформлять необходимые документы через портал Госуслуг. Кроме того, вместе с полисом автовладельцы будут получать специальный QR-код, позволяющий самостоятельно регистрировать протокол ДТП в дистанционном режиме.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru