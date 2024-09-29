Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Новые правила: что ждет автомобильный рынок России с октября

Новые правила: что ждет автомобильный рынок России с октября

13:35, 29 сен 2024

В российском автомобильном секторе грядут существенные перемены. С наступлением октября вступают в силу новые правила, которые затронут как автодилеров, так и рядовых автовладельцев. Эти изменения касаются ставок утилизационного сбора, цен на автомобили и процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий.

Для частных лиц, ввозящих автомобили в Россию для личного использования, ситуация останется прежней. Льготные ставки утилизационного сбора сохранятся на текущем уровне: 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для подержанных.

Однако ситуация для автодилеров кардинально изменится. Новая система расчета утилизационного сбора будет основываться на объеме двигателя импортируемых автомобилей. Для машин с двигателем до 1 литра сбор увеличится на сумму от 150 200 до 383 000 рублей. Автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров будут облагаться дополнительным сбором в размере от 300 000 до 556 000 рублей. Для более мощных машин с двигателем объемом свыше 2 литров сумма сбора составит от 528 000 до 963 000 рублей.

Эти нововведения неизбежно повлияют на стоимость новых автомобилей на российском рынке. Эксперты автомобильной отрасли прогнозируют рост цен на иностранные марки в среднем на 300 000 рублей. Отечественные производители также могут поднять цены, хотя и в меньшей степени — ожидается увеличение стоимости на 100 000 — 150 000 рублей за единицу.

С 1 октября вступают в силу поправки, упрощающие процедуру регистрации дорожно-транспортных происшествий. Теперь водители смогут оформлять необходимые документы через портал Госуслуг. Кроме того, вместе с полисом автовладельцы будут получать специальный QR-код, позволяющий самостоятельно регистрировать протокол ДТП в дистанционном режиме.

Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года

Читайте также:

Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Читайте также

Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года
Россия/мир
Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года
К концу года в России подорожают новые автомобили, стало известно насколько
Россия/мир
К концу года в России подорожают новые автомобили, стало известно насколько
Башкортостан попал в список регионов с самым высоким транспортным налогом
Экономика в Башкирии
Башкортостан попал в список регионов с самым высоким транспортным налогом
С 1 августа жизнь россиян кардинально изменится
Человек и закон в Башкирии
С 1 августа жизнь россиян кардинально изменится


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok