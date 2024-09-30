Тяжелобольная актриса Анастасия Мельникова назвала свое главное желание в жизни

01:28, 30 сен 2024

В мире российского кинематографа имя Анастасии Мельниковой давно стало синонимом таланта и профессионализма. Однако за кулисами своей блестящей карьеры актриса ведет непростую борьбу не только со здоровьем, но и с тревогами о будущем своей единственной дочери.

Несмотря на то, что Мельникова продолжает радовать поклонников своим творчеством, в последнее время ее все чаще беспокоят мысли о личном счастье дочери Марии. В недавнем интервью для популярного телешоу актриса откровенно поделилась своими чаяниями:

«Мое сокровенное желание — видеть Машу по-настоящему счастливой. Я мечтаю о том дне, когда она встретит достойного человека, создаст семью и подарит мне внука».

Эти слова прозвучали особенно трогательно в контексте непростой ситуации со здоровьем самой Анастасии. Хотя подробности ее недуга не разглашаются, близкие к актрисе источники подтверждают, что она проходит через серьезные испытания. Тем не менее, Мельникова не теряет оптимизма и продолжает строить планы на будущее, в центре которых — благополучие ее дочери.

Интересно, что сама Мария, кажется, не спешит воплощать мечты матери в жизнь. Молодая девушка пока не задумывается о материнстве, однако идея замужества ей не чужда. По сообщениям близких к семье источников, Мария уже даже продумала некоторые детали своей будущей свадьбы, включая амбициозный план сменить за торжество целых три платья.

Анастасия Мельникова, отметившая в прошлом году свое 55-летие, получила широкую известность благодаря роли в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». За годы своей карьеры она стала одной из самых узнаваемых актрис российского телевидения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео