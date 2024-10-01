10 суток ареста: что изменится для военнослужащих СВО с 8 октября

15:26, 01 окт 2024

С 8 октября 2024 года в силу вступает обновленный регламент дисциплинарных мер для ряда категорий военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Изменения затрагивают широкий спектр военнослужащих, от рядовых до старшин.

Обновленный свод правил предусматривает более строгие санкции за серьезные нарушения воинской дисциплины. К таковым относятся: намеренное повреждение военного оборудования, употребление спиртных напитков на службе, разглашение конфиденциальных сведений, а также неправомерное использование средств мобильной связи с функцией геолокации. За подобные проступки теперь может быть назначено наказание в виде ареста продолжительностью до 10 дней.

Полномочия по применению дисциплинарных взысканий делегированы командному составу воинских частей, руководителям подразделений военной полиции и начальникам гарнизонов.

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Автор: Вадим Рудаков