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В России освободят от ответственности подсудимых, проходящих военную службу

В России освободят от ответственности подсудимых, проходящих военную службу

22:16, 02 окт 2024

В России произошли значительные изменения в законодательстве, касающемся военнослужащих и лиц, привлекаемых к военной службе. Недавно подписанный президентом Владимиром Путиным закон вносит существенные коррективы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, открывая новые возможности для граждан, связанных с военной службой.

Ключевым аспектом нового законодательства является предоставление освобождения от уголовной ответственности определенным категориям военнослужащих. Эта мера распространяется на лиц, проходящих службу по мобилизации, а также на тех, кто заключил контракт в период её проведения. Особенно важно отметить, что закон применим даже к тем гражданам, в отношении которых уже вынесен обвинительный приговор, но он ещё не вступил в законную силу.

Данные изменения затрагивают не только действующих военнослужащих, но и потенциальных кандидатов на военную службу. Государственная Дума ранее приняла законопроект, позволяющий заключать контракты с гражданами, находящимися под следствием, в особые периоды — мобилизации или военного положения. Эта мера существенно расширяет возможности комплектования вооруженных сил в критические для государства моменты.

Новый закон, официально именуемый «О внесении изменений в статью 78-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Путин Владимир Владмирович законы
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