Сокрытие автономеров в России теперь грозит длительным лишением прав

10:47, 05 окт 2024

Государственная Дума Российской Федерации приняла новый законопроект, существенно ужесточающий ответственность за манипуляции с автомобильными номерами. Законодательная инициатива направлена на борьбу с распространенной практикой умышленного сокрытия регистрационных знаков транспортных средств.

По данным законодателей, участились случаи, когда водители намеренно делают свои номера нечитаемыми, пытаясь избежать фиксации нарушений правил дорожного движения. Изобретательность нарушителей поражает: они используют все — от простейших средств вроде грязи и картона до высокотехнологичных решений в виде специальных рамок и механических шторок. Основная цель таких ухищрений — уклонение от ответственности за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Новый закон значительно расширяет инструментарий борьбы с подобными нарушениями. Если раньше недобросовестным автомобилистам грозил либо штраф в 5000 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев, то теперь санкции стали гораздо жестче. Особенно это касается повторных нарушителей — им придется расстаться с водительским удостоверением на срок от одного года до полутора лет.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru