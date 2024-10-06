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Социальные пенсии в России вырастут почти на 15% в 2025 году: полный обзор изменений

Социальные пенсии в России вырастут почти на 15% в 2025 году: полный обзор изменений

11:48, 06 окт 2024

В рамках реализации государственной программы социальной поддержки населения правительство России анонсировало увеличение пенсионных и социальных выплат в 2025 году. Новый проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования предусматривает существенные изменения в размерах различных видов государственной поддержки граждан.

Наиболее заметное повышение коснется социальных пенсий. С 1 апреля 2025 года эти выплаты увеличатся на 14,75%, в результате чего средний размер социальной пенсии достигнет отметки в 15 456 рублей. Важно отметить, что данный вид пенсионного обеспечения предназначен для граждан, которые по различным причинам не смогли накопить необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Получатели страховых пенсий по старости также могут рассчитывать на повышение выплат. Уже с начала 2025 года их пенсии вырастут на 7,3%. Индексация будет произведена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Особое внимание в новом бюджете уделено поддержке семей с детьми. Материнский капитал также увеличится на 7,3%. После индексации его размер составит 676 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Для семей, где появится второй ребенок (при условии, что средства сертификата не были использованы ранее), сумма достигнет 893 тысячи рублей.

Правительство также представило долгосрочный план индексации социальных пенсий. В 2026 году предусмотрено повышение на 4,5% с 1 апреля, а в 2027 году — на 4%. Это свидетельствует о системном подходе к повышению уровня социальной защищенности граждан.

В Башкирии эксперты озвучили средний размер пенсий

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии
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