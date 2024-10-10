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От 10 тысяч рублей: в Госдуме обсуждают введение налога на бездетность

От 10 тысяч рублей: в Госдуме обсуждают введение налога на бездетность

20:39, 10 окт 2024

В России может появиться новый налоговый механизм поддержки семей с детьми. Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров выступил с резонансным законодательным предложением, которое существенно изменит налоговую нагрузку для определенных категорий граждан.

Суть инициативы заключается во введении повышенной ставки подоходного налога для россиян, не имеющих детей. Согласно предложенному проекту, новый налог затронет граждан в возрасте от 25 до 50 лет, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей. Минимальная сумма дополнительного налогового бремени составит 10 тысяч рублей.

Автор инициативы предлагает использовать собранные средства для финансовой поддержки семей с детьми. По расчетам депутата, такой механизм позволит обеспечить ежемесячные выплаты в размере 30-40 тысяч рублей на каждого ребенка. Важно отметить, что при определении налогоплательщиков не будут учитываться причины отсутствия детей у граждан.

Обосновывая необходимость введения подобной меры, Федоров проводит аналогию с системой алиментных обязательств. По его мнению, граждане, не участвующие в воспитании следующего поколения, фактически перекладывают эту социальную ответственность на других членов общества.

Данная законодательная инициатива находится на стадии рассмотрения в Государственной Думе и уже вызывает активные обсуждения как среди законодателей, так и в обществе.

Автор: Алия Карачурина
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