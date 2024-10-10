Неожиданные штрафы на АЗС: за что водители могут поплатиться рублем и правами

21:36, 10 окт 2024

Автозаправочные станции являются объектами повышенной опасности, где любое неосторожное действие может привести к серьезным последствиям. Многие водители не подозревают, что привычное поведение на АЗС может обернуться не только угрозой безопасности, но и существенными штрафами или даже лишением водительских прав.

Распространенные нарушения и их последствия

Статистика показывает, что большинство нарушений на АЗС происходит из-за невнимательности или пренебрежения элементарными правилами безопасности. Законодательство предусматривает строгие санкции за подобные нарушения, и они вполне обоснованы, учитывая потенциальную опасность ситуации.

Одним из самых частых нарушений остается курение вблизи топливораздаточных колонок. Несмотря на очевидную опасность, некоторые водители продолжают игнорировать запрещающие знаки. За такое легкомысленное поведение нарушителю придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Более серьезным проступком считается заправка автомобиля с работающим двигателем. Это нарушение может привести к штрафу до 50 000 рублей. Многие водители, спеша по делам, забывают заглушить мотор, не осознавая, что рискуют не только деньгами, но и безопасностью окружающих.

Особо тяжелым нарушением считается повреждение заправочного оборудования. Если водитель по неосторожности повредит заправочный пистолет, его могут привлечь к административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток. Альтернативным наказанием может стать лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Рекомендации по безопасному поведению

Чтобы избежать неприятных последствий, водителям рекомендуется:

— Всегда глушить двигатель перед началом заправки

— Воздерживаться от использования мобильных телефонов у топливораздаточных колонок

— Соблюдать все указания персонала АЗС

— Внимательно следить за процессом заправки

— Не допускать игр с заправочным оборудованием.

Автор: Вадим Рудаков