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Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ

Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ

16:17, 12 окт 2024

За минувшие сутки российское военное ведомство зафиксировало значительные потери в рядах украинских вооруженных сил. По утверждению Минобороны РФ, противник лишился более четырехсот военнослужащих. Кроме того, была уничтожена существенная часть военной техники, включая 18 единиц бронетехники, из которых шесть — танки. Примечательно, что семь украинских военных приняли решение сдаться в плен.

Однако эти цифры меркнут на фоне общих потерь, которые, по данным российского ведомства, понесли Вооруженные силы Украины на курском направлении с начала конфликта. Минобороны РФ утверждает, что общее число погибших украинских военнослужащих в этом регионе превысило 22 тысячи человек. Кроме того, противник потерял 150 танков и значительное количество другой военной техники.

Последние сутки ознаменовались активными боевыми действиями в курском приграничье. Российские военные сообщают об успешном отражении пяти контратак ВСУ. В ходе этих столкновений, по информации Минобороны, украинская сторона потеряла до 60 человек. Удары были нанесены по позициям десяти украинских бригад в нескольких населенных пунктах.

Дополнительную информацию о ситуации в регионе предоставил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, российским войскам удалось освободить 15 населенных пунктов Курской области, ранее находившихся под контролем ВСУ. Алаудинов также сообщил о том, что значительная группа украинских военных отступила через границу.


Автор: Вадим Рудаков
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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