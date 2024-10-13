Указ подписан: пенсионеров с женами и детьми ждет настоящий сюрприз в октябре

10:51, 13 окт 2024

В России начала действовать программа поддержки пожилых граждан, которая обещает значительно облегчить финансовое бремя семей, заботящихся о здоровье своих престарелых родственников. Инициатива правительства направлена на стимулирование более активного участия молодого поколения в обеспечении достойной жизни пенсионеров.

Суть нововведения заключается в предоставлении налогового вычета трудоспособным членам семьи, которые оплачивают медицинские услуги и лекарственные препараты для своих пожилых родственников. Это решение позволит вернуть часть средств, потраченных на поддержание здоровья старшего поколения.

Кто может воспользоваться этой льготой? Право на налоговый вычет получают дети и супруги пенсионеров. Важно отметить, что сами пенсионеры не могут претендовать на данную льготу.

Перечень расходов, подлежащих компенсации, включает широкий спектр медицинских услуг. Это могут быть затраты на визиты к врачам, различные обследования, покупку лекарств, а также оплату лечения в стационаре.

Базовая сумма возврата составляет 15 600 рублей в год. Однако если расходы на лечение превышают эту цифру, ограничений по возмещению нет.

Процедура получения налогового вычета требует определенной организованности. Необходимо собрать все чеки и квитанции, подтверждающие расходы на лечение и медикаменты. Эти документы следует подать в налоговую службу. Сделать это можно как лично, посетив отделение налоговой, так и через интернет, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика. Важно не упустить сроки подачи документов — их нужно предоставить в текущем году, иначе право на вычет за эти расходы будет утрачено.

Автор: Алия Карачурина