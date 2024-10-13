Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Всех любителей снимать деньги в банкомате ждет неприятный сюрприз: с 14 октября все изменится

Всех любителей снимать деньги в банкомате ждет неприятный сюрприз: с 14 октября все изменится

22:34, 13 окт 2024

Российские банки внедряют систему защиты клиентов от мошенничества, которая может изменить представление о безопасности банковских услуг. Речь идет о видеоидентификации при снятии наличных в банкоматах — технологии, получившей одобрение Центрального банка России.

Суть этой инновации заключается в использовании встроенных в банкоматы камер высокого разрешения. Эти «умные глаза» анализируют лицо человека, пытающегося снять деньги, и мгновенно сопоставляют его с фотографией законного владельца карты. Процесс происходит в режиме реального времени, что позволяет мгновенно реагировать на попытки несанкционированного доступа к средствам.

Если система обнаруживает несоответствие между лицом пользователя и фотографией владельца карты, она немедленно блокирует операцию. Одновременно банк получает сигнал тревоги, что позволяет оперативно принять меры по защите средств клиента. Высокая точность обработки данных и качественные изображения с камер делают эту систему надежным барьером на пути мошенников.

Внедрение видеоидентификации стало возможным благодаря недавним изменениям в федеральном законе 115-ФЗ. Эти поправки направлены на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и отражают стремление государства и банковского сектора к повышению безопасности финансовых операций. Банк России активно поддерживает эту инициативу, рассматривая ее как важный шаг в направлении создания более защищенной банковской системы.

Новая технология не только эффективно противодействует мошенничеству, но и значительно повышает уровень доверия клиентов к банковским услугам. Теперь, подходя к банкомату, пользователи могут быть уверены, что их средства находятся под надежной защитой современных технологий. Это особенно важно в условиях роста числа финансовых преступлений и усложнения схем мошенничества.

Автор: Алия Карачурина
Читайте также

Новый запрет: меняются правила перевода с одной банковской карты на другую
Общество в Башкирии
Новый запрет: меняются правила перевода с одной банковской карты на другую
Вводится жесткий запрет: владельцам банковских карт сообщили о новых ограничениях при переводах
Происшествия в Башкирии
Вводится жесткий запрет: владельцам банковских карт сообщили о новых ограничениях при переводах
Потерял телефон — отключи услугу «Мобильный банк»
Человек и закон в Башкирии
Потерял телефон — отключи услугу «Мобильный банк»
Сбербанк опроверг информацию о введении ограничения на выдачу наличных
Экономика в Башкирии
Сбербанк опроверг информацию о введении ограничения на выдачу наличных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok