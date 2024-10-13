Всех любителей снимать деньги в банкомате ждет неприятный сюрприз: с 14 октября все изменится

22:34, 13 окт 2024

Российские банки внедряют систему защиты клиентов от мошенничества, которая может изменить представление о безопасности банковских услуг. Речь идет о видеоидентификации при снятии наличных в банкоматах — технологии, получившей одобрение Центрального банка России.

Суть этой инновации заключается в использовании встроенных в банкоматы камер высокого разрешения. Эти «умные глаза» анализируют лицо человека, пытающегося снять деньги, и мгновенно сопоставляют его с фотографией законного владельца карты. Процесс происходит в режиме реального времени, что позволяет мгновенно реагировать на попытки несанкционированного доступа к средствам.

Если система обнаруживает несоответствие между лицом пользователя и фотографией владельца карты, она немедленно блокирует операцию. Одновременно банк получает сигнал тревоги, что позволяет оперативно принять меры по защите средств клиента. Высокая точность обработки данных и качественные изображения с камер делают эту систему надежным барьером на пути мошенников.

Внедрение видеоидентификации стало возможным благодаря недавним изменениям в федеральном законе 115-ФЗ. Эти поправки направлены на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и отражают стремление государства и банковского сектора к повышению безопасности финансовых операций. Банк России активно поддерживает эту инициативу, рассматривая ее как важный шаг в направлении создания более защищенной банковской системы.

Новая технология не только эффективно противодействует мошенничеству, но и значительно повышает уровень доверия клиентов к банковским услугам. Теперь, подходя к банкомату, пользователи могут быть уверены, что их средства находятся под надежной защитой современных технологий. Это особенно важно в условиях роста числа финансовых преступлений и усложнения схем мошенничества.

Автор: Алия Карачурина