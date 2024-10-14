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Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября

Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября

10:03, 14 окт 2024

Российские военные подразделения осуществили прорыв линии обороны в Запорожской области, застав противника врасплох. Эта информация поступила от Владимира Рогова, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, в его недавнем интервью РИА Новости.

По словам Рогова, российские силы провели успешную штурмовую операцию с южного направления, что позволило им продвинуться на три километра вглубь территории на времевском участке запорожского фронта.

Ключевым моментом в этой операции стало взятие под контроль населенного пункта Золотая Нива. Это стратегическое достижение создало плацдарм для дальнейшего продвижения на север. Одновременно с этим, овладение Левадным открыло путь на запад в направлении Гуляйполя, что может существенно изменить расстановку сил в регионе.

Стоит отметить, что борьба за Левадное ведется уже длительное время. Интенсивные бои в этом районе начались еще летом прошлого года, когда украинские вооруженные силы предприняли попытку контрнаступления. Недавно российские войска сумели закрепиться на северных окраинах этого населенного пункта.

Несмотря на достигнутые успехи, ситуация остается напряженной. По информации Рогова, украинская сторона предприняла ночную контратаку с целью вернуть утраченные позиции. Однако эта попытка не увенчалась успехом и привела к значительным потерям среди украинских военнослужащих — до взвода личного состава.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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