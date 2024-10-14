13:37, 14 окт 2024

Российские вооруженные силы демонстрируют значительный прогресс по всему фронту, включая успешное контрнаступление в Курском регионе. Эксперты связывают эти достижения с рядом ключевых факторов, которые существенно повлияли на эффективность российской армии.

Военный волонтер Алексей Живов в беседе с информационным порталом «Царьград» выделил два основных аспекта, определивших текущий успех российских войск. Во-первых, это масштабное применение авиации, которое ранее не использовалось в полную силу. Во-вторых, значительно улучшилось качество контрбатарейной борьбы, что позволило российским силам эффективно противодействовать артиллерийским системам противника.

Особое внимание Живов обратил на участившиеся случаи уничтожения украинских систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня, в частности, американских HIMARS. По его словам, за последние два месяца российским войскам удалось вывести из строя около двадцати таких комплексов — количество, сопоставимое с результатами предыдущих двух лет конфликта.

Немаловажную роль в усилении боевого потенциала российской армии сыграло активное внедрение новых видов вооружений. Живов отметил эффективность беспилотного летательного аппарата «Орион», который ранее использовался преимущественно для разведывательных целей. Теперь же этот БПЛА активно применяется для нанесения ударов по позициям украинских войск, что значительно повышает боевые возможности российской армии.

«Мы существенно улучшили наши возможности в сфере воздушной разведки. Группы, занимающиеся обнаружением и уничтожением реактивных систем залпового огня противника, теперь действуют с максимальной эффективностью. Кроме того, БПЛА 'Орион', оснащенный высокоточными ракетами тульского производства, отлично справляется с задачами по нанесению ударов», — пояснил Живов.

Несмотря на текущие успехи, военный эксперт призывает к бдительности. По его мнению, украинское командование может готовить неожиданный ход. Живов обращает внимание на то, что украинские военно-воздушные силы в последнее время проявляют необычную сдержанность. Даже недавно полученные истребители F-16 не принимают активного участия в боевых действиях. Это может свидетельствовать о том, что украинский генеральный штаб планирует какую-то специальную операцию с масштабным применением авиации.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ