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Украинский офицер выругался прямо в эфире, говоря о стратегии «медленного отступления» ВСУ: «Мы будем терять города»

Украинский офицер выругался прямо в эфире, говоря о стратегии «медленного отступления» ВСУ: «Мы будем терять города»

13:42, 14 окт 2024

В западных СМИ и экспертных кругах активно обсуждается новая тактика, якобы принятая Вооруженными силами Украины (ВСУ). Речь идет о так называемой стратегии «медленного отступления», которая, по мнению некоторых аналитиков, направлена на истощение российских войск. Однако, насколько эффективна эта стратегия в реальных боевых условиях?

Игорь Лапин, отставной майор ВСУ, в своем недавнем интервью изданию «ПолитНавигатор» представил критический взгляд на текущую ситуацию. По его словам, украинские войска стремительно теряют свои позиции, и происходящее трудно назвать запланированной тактикой.

«Мы вынуждены отходить и заново окапываться. Это не медленное отступление, а просто вытеснение наших сил», — заявил Лапин.

Майор подчеркнул, что для эффективного применения стратегии контролируемого отступления необходимо наличие множества подготовленных оборонительных рубежей. В идеале, по его мнению, должно быть не менее 25 линий обороны. Однако в текущих условиях действия ВСУ больше похожи на вынужденный отвод войск, чем на продуманную военную операцию.

Лапин также выразил обеспокоенность тем, что продолжающееся отступление может привести к существенному сокращению линии фронта из-за уменьшения численности военнослужащих на передовой.

«Это означает, что мы рискуем потерять контроль над городами», — добавил он, не скрывая своего разочарования ситуацией.

Стоит отметить, что концепция «медленного отступления» впервые получила широкое освещение в публикации The New York Times. Издание охарактеризовало стратегию Киева как попытку обменять территории на потери в рядах российских войск. Однако, судя по оценке Лапина, реальность на поле боя может существенно отличаться от теоретических построений.

Ранее волонтер Живов раскрыл секрет успехов на фронте и предупредил о новой возможной угрозе.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Zelenskiy / Official
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