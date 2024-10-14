13:50, 14 окт 2024

В последние дни военные действия на различных участках фронта приобрели новую динамику. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает значительные изменения в расстановке сил и тактике ведения боевых операций.

Курская область стала ареной интенсивных боевых действий, где погодные условия сыграли решающую роль. Весенняя распутица существенно затруднила передвижение бронетехники украинских войск в Курской области, что привело к серьезным логистическим проблемам. Особенно ярко это проявилось в районе Черкасской Конопельки, где российские силы смогли быстро продвинуться вперед.

Неблагоприятные погодные условия не только ограничили маневренность украинской техники, но и нарушили систему снабжения. Затруднения в доставке боеприпасов и подкреплений привели к неудаче операции ВСУ в Глушковском районе. Более того, российским войскам удалось вытеснить противника из нескольких ключевых населенных пунктов, включая Любимовку, Толстый Луг и Ольговку, что вынудило украинские подразделения отступить в южном направлении.

На Донецком направлении активные боевые действия развернулись в окрестностях Угледара. Наиболее напряженные столкновения происходят вблизи Богоявленки, где российским силам удалось прорвать линию обороны на одном из участков. Эксперты отмечают, что наиболее перспективными для дальнейшего наступления являются дороги от Угледара и участок между Елизаветовкой и Богоявленкой.

Особое внимание привлекает ситуация в районе Селидово. Российские войска фактически окружили город, выйдя в тыл украинской группировки с запада и юга. Северная часть обороны города уже прорвана, а трасса на Покровск находится под огневым контролем. Аналитики прогнозируют, что падение гарнизона Селидово может произойти в ближайшие дни.

Тактика украинского командования, направленная на укрепление наиболее проблемных участков всеми доступными резервами, приводит к быстрому истощению сил гарнизона. Эта стратегия уже показала свою неэффективность при взятии Украинки и Угледара, и теперь ситуация повторяется в Селидово.

Ранее мы писали о том, что в западных СМИ и экспертных кругах активно обсуждается новая тактика, якобы принятая Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ