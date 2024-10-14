Украинский офицер рассказал о деталях подготовки к прошлогоднему контрнаступлению ВСУ и похвалил ВС РФ: «Они „файно“ подготовились»
13:58, 14 окт 2024
В ходе недавнего интервью Виктор Андрианов, командир минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился своими воспоминаниями о подготовке и реализации масштабного контрнаступления, предпринятого украинской армией в 2023 году.
Андрианов вспоминает, что накануне наступления в рядах ВСУ царил оптимизм. Многие, включая его самого, были уверены в успехе операции.
«Мы представляли, что перед нами будет лишь выжженная земля вплоть до Токмака,» — признается офицер. Однако действительность оказалась совершенно иной.
Украинские войска начали наступление с мощной артиллерийской подготовки.
Однако российские войска оказались готовы к удару.
Российские оборонительные позиции выдержали первоначальный натиск, что стало неприятным сюрпризом для атакующих.
Анализируя причины неудачи, Андрианов указывает на недостаточную поддержку с воздуха.
Особое внимание в ходе операции уделялось городу Токмак в Запорожской области. Этот населенный пункт, расположенный на берегу реки Токмак, имеет важное стратегическое значение из-за своего расположения на железнодорожной линии Луганск — Мелитополь — Симферополь. Контроль над Токмаком обеспечивает значительные логистические преимущества, что делает его ключевым объектом в планах обеих сторон конфликта.
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