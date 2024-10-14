13:58, 14 окт 2024

В ходе недавнего интервью Виктор Андрианов, командир минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился своими воспоминаниями о подготовке и реализации масштабного контрнаступления, предпринятого украинской армией в 2023 году.

Андрианов вспоминает, что накануне наступления в рядах ВСУ царил оптимизм. Многие, включая его самого, были уверены в успехе операции.

«Мы представляли, что перед нами будет лишь выжженная земля вплоть до Токмака,» — признается офицер. Однако действительность оказалась совершенно иной.

Украинские войска начали наступление с мощной артиллерийской подготовки.

«Это был настоящий огненный шторм», — описывает Андрианов. «Артиллерия грохотала не менее трех часов подряд. В небе летали самолеты, повсюду свистели ракеты. Казалось, что перед такой мощью ничто не устоит».

Однако российские войска оказались готовы к удару.

«Они отлично подготовились», — с невольным уважением отмечает украинский командир.

Российские оборонительные позиции выдержали первоначальный натиск, что стало неприятным сюрпризом для атакующих.

Анализируя причины неудачи, Андрианов указывает на недостаточную поддержку с воздуха.

«Наши системы противовоздушной обороны не справлялись с потоком ракет противника», — поясняет он. Это позволило российским войскам эффективно противодействовать наступающим украинским частям.

Особое внимание в ходе операции уделялось городу Токмак в Запорожской области. Этот населенный пункт, расположенный на берегу реки Токмак, имеет важное стратегическое значение из-за своего расположения на железнодорожной линии Луганск — Мелитополь — Симферополь. Контроль над Токмаком обеспечивает значительные логистические преимущества, что делает его ключевым объектом в планах обеих сторон конфликта.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Zelenskiy / Official