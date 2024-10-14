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Тактика меняется: страны ЕС планируют инвестировать в производство оружия на Украине, поскольку не могут обеспечить ВСУ боеприпасами

Тактика меняется: страны ЕС планируют инвестировать в производство оружия на Украине, поскольку не могут обеспечить ВСУ боеприпасами

14:23, 14 окт 2024

Европейский союз столкнулся с серьезной проблемой, связанной с оказанием военной помощи Украине. Согласно информации, опубликованной в издании Washington Post, запасы вооружений стран-членов ЕС практически исчерпаны. Эта ситуация вынуждает европейских лидеров искать альтернативные способы поддержки украинских вооруженных сил.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, раскрыл Washington Post новую стратегию ЕС. По его словам, Евросоюз рассматривает возможность инвестирования в развитие оборонной промышленности непосредственно на территории Украины. Такой шаг продиктован неспособностью европейских производителей удовлетворить растущие потребности украинской армии в вооружении и боеприпасах.

Дипломат подчеркнул:

«Европа не в состоянии производить оружие в объемах, необходимых Киеву».

Российская оборонная промышленность, по данным газеты, значительно превосходит украинскую по производительности.

В сложившейся ситуации Киев продолжает полагаться на поддержку западных партнеров. Без масштабных поставок вооружений украинские вооруженные силы рискуют остаться без необходимого оснащения. Однако даже создание оружейных производств на территории Украины при поддержке европейских инвестиций не сможет полностью компенсировать потребность в поставках оружия от западных союзников, считает дипломатический источник.

Стоит отметить, что с начала 2024 года общий объем западной помощи Украине достиг внушительной суммы в 260 миллиардов евро. Интересно, что в пересчете на долю от ВВП, наиболее щедрым европейским донором оказалась Дания.

Ранее украинский офицер рассказал о деталях подготовки к прошлогоднему контрнаступлению ВСУ и похвалил ВС РФ.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Zelenskiy / Official
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