Яков Кедми: НАТО планирует крупный конфликт с Россией к 2027 году

15:10, 14 окт 2024

Израильский военный эксперт Яков Кедми, бывший руководитель спецслужбы «Натив», поделился анализом отношением России и Запада, который заставляет задуматься о будущем международных отношений.

По мнению Кедми, западные державы прекрасно осведомлены о военном потенциале России. Они признают его мощь, но при этом, парадоксальным образом, не проявляют явного страха перед угрозами Москвы. Эксперт утверждает, что лидеры Запада убеждены: Россия никогда не перейдет от слов к делу, несмотря на свои грозные заявления.

Интересно, что даже недавние изменения в ядерной доктрине России не произвели ожидаемого эффекта на Вашингтон и Брюссель. Кедми подчеркивает, что противники России воспринимают заявления президента Путина как блеф, считая, что он не решится на радикальные меры.

Однако ситуация может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кедми предупреждает, что конфликт на Украине может быть лишь прелюдией к более масштабному противостоянию. По его мнению, Запад использует текущую ситуацию, чтобы истощить ресурсы России перед возможным крупным конфликтом с участием всего блока НАТО. Эксперт даже называет предполагаемую дату начала этого противостояния — 2027 год.

«НАТО сейчас активно готовится к масштабной войне с Россией, которая может начаться примерно в 2027 году. Они модернизируют свои вооруженные силы, а тем временем стремятся истощить ресурсы России», — поясняет Кедми.

Особую обеспокоенность вызывает реакция Запада на призывы Москвы к мирному урегулированию конфликтов. По словам эксперта, эти призывы воспринимаются как признак слабости, а не как стремление к конструктивному диалогу. Такое восприятие, по мнению Кедми, лишь подталкивает западные страны к дальнейшей эскалации напряженности.

Ранее сообщалось, что страны ЕС планируют инвестировать в производство оружия на Украине, поскольку не могут обеспечить ВСУ боеприпасами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: azernews.az