Стал известен размер маткапитала, который будут выплачивать в 2025 году

18:03, 14 окт 2024

В 2025 году российские семьи ожидает приятный сюрприз — существенное увеличение материнского капитала. Эту новость озвучил глава Министерства труда Антон Котяков, подчеркнув, что рост выплат напрямую связан с текущим уровнем инфляции в стране.

Согласно заявлению министра, индексация материнского капитала составит 7,3%. Это означает, что семьи, воспитывающие первенца, смогут рассчитывать на поддержку в размере 677 тысяч рублей вместо прежних 630,4 тысяч. Еще более впечатляющая сумма ждет родителей, у которых появится второй ребенок — почти 894 тысячи рублей, что на 61 тысячу больше по сравнению с 2024 годом. Однако стоит учесть, что если семья уже воспользовалась правом на получение капитала за первого ребенка, то за второго она получит дополнительно 263,6 тысячи рублей.

Государство предоставляет семьям широкий спектр возможностей для использования материнского капитала. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей или формирование накопительной пенсии родителей. Кроме того, капитал разрешается использовать для приобретения товаров, необходимых для адаптации детей с инвалидностью, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Однако родителям следует помнить, что выбор последнего варианта может значительно уменьшить общую сумму доступного капитала.

Важным нововведением 2024 года стало расширение прав отцов-одиночек. Теперь они также могут использовать материнский капитал для формирования своей накопительной пенсии.

Для получения права на материнский капитал необходимо соблюдение ряда условий. Ключевое требование — наличие российского гражданства у родителей на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином РФ.

Чтобы узнать актуальный размер материнского капитала, родители могут воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг. Это удобный инструмент, позволяющий быстро получить всю необходимую информацию о доступных мерах поддержки.

Ранее Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект новых правил, призванных значительно упростить и ускорить процесс получения остатков материнского капитала

Автор: Вадим Рудаков