В России ужесточили наказание за сокрытие автономеров: что нужно знать водителям

19:54, 14 окт 2024

В России вступил в силу новый закон, направленный на борьбу с нарушителями правил дорожного движения. Президент Владимир Путин подписал документ, ужесточающий наказание за манипуляции с автомобильными номерами.

Согласно новому законодательству, водители, использующие специальные устройства для сокрытия или изменения номерных знаков, теперь рискуют лишиться права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев. Кроме того, само устройство, примененное для совершения правонарушения, будет изъято правоохранительными органами.

Эти меры значительно суровее прежних санкций. Ранее нарушителям грозил либо денежный штраф в размере 5000 рублей, либо временное лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Интересно отметить, что ужесточение наказания за манипуляции с номерами — не единственная инициатива в сфере регулирования автомобильного транспорта. ГИБДД также выступила с предложением ограничить возможность установки чрезмерно мощных двигателей на автомобили. По информации издания «Коммерсантъ», рассматривается возможность запрета на установку моторов, мощность которых превышает характеристики оригинального двигателя более чем на четверть.

Автор: Алия Карачурина