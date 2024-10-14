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Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины

Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины

20:02, 14 окт 2024

Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант в отставке, выступая в программе Владимира Соловьева, высказал мнение о необходимости продвижения российских вооруженных сил до западных рубежей Украины. По его словам, только такой исход может привести к успешному завершению специальной военной операции.

Политик подчеркнул, что характер конфликта существенно изменился с момента его начала. Гурулев утверждает, что сейчас речь идет не просто о локальной операции, а о масштабном освобождении территорий, которые он назвал «исконно российскими». Депутат напомнил, что именно такую задачу поставил президент Владимир Путин, инициируя военные действия в феврале 2022 года.

Особое внимание Гурулев уделил геополитическому аспекту конфликта. Он заявил о необходимости создания буферной зоны между Россией и странами НАТО, назвав это одной из приоритетных задач для российских вооруженных сил. Такая позиция отражает растущую обеспокоенность в российском истеблишменте по поводу расширения влияния Североатлантического альянса.

Стоит напомнить, что изначально президент России объявил о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года. Тогда официально заявленными целями были «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита населения Донбасса.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми, бывший руководитель спецслужбы «Натив», поделился анализом отношением России и Запада, который заставляет задуматься о будущем международных отношений.

Автор: Вадим Рудаков
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