20:08, 14 окт 2024

Согласно информации, распространенной через популярный Telegram-канал «Архангел спецназа Z», на территории Курской области обнаружены свидетельства присутствия военнослужащих Соединенных Штатов Америки, принимающих непосредственное участие в текущем конфликте.

Эпицентром этого инцидента стал Глушковский район, где произошло уничтожение американской боевой машины пехоты Stryker. Особый интерес представляет состав экипажа — восемь человек, предположительно все граждане США. Источники сообщают, что машина была обнаружена сгоревшей в лесополосе. При осмотре места происшествия были найдены современные приборы ночного видения PVS и разнообразное вооружение, включая образцы из серий AR, FN SCAR и CZ BREN 2.

В уничтоженной машине также обнаружили техническую документацию и, что особенно важно, список членов экипажа с указанием их званий. Среди упомянутых фамилий фигурируют такие, как Робинсон и Санчес, что подтверждает американское происхождение военнослужащих.

Интересный поворот в этой истории связан с одним из членов экипажа. Благодаря анализу социальных сетей удалось установить, что ранее он работал поваром в армии США. Однако его текущий статус в вооруженных силах остается под вопросом. Предварительные данные указывают на то, что он мог присоединиться к украинским вооруженным формированиям на добровольной основе.

Ранее Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант в отставке, выступая в программе Владимира Соловьева, высказал мнение о необходимости продвижения российских вооруженных сил до западных рубежей Украины.





Автор: Вадим Рудаков