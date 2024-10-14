Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В Курской области была уничтожена БМП Stryker с экипажем из восьми солдат США

В Курской области была уничтожена БМП Stryker с экипажем из восьми солдат США

20:08, 14 окт 2024

Согласно информации, распространенной через популярный Telegram-канал «Архангел спецназа Z», на территории Курской области обнаружены свидетельства присутствия военнослужащих Соединенных Штатов Америки, принимающих непосредственное участие в текущем конфликте.

Эпицентром этого инцидента стал Глушковский район, где произошло уничтожение американской боевой машины пехоты Stryker. Особый интерес представляет состав экипажа — восемь человек, предположительно все граждане США. Источники сообщают, что машина была обнаружена сгоревшей в лесополосе. При осмотре места происшествия были найдены современные приборы ночного видения PVS и разнообразное вооружение, включая образцы из серий AR, FN SCAR и CZ BREN 2.

В уничтоженной машине также обнаружили техническую документацию и, что особенно важно, список членов экипажа с указанием их званий. Среди упомянутых фамилий фигурируют такие, как Робинсон и Санчес, что подтверждает американское происхождение военнослужащих.

Интересный поворот в этой истории связан с одним из членов экипажа. Благодаря анализу социальных сетей удалось установить, что ранее он работал поваром в армии США. Однако его текущий статус в вооруженных силах остается под вопросом. Предварительные данные указывают на то, что он мог присоединиться к украинским вооруженным формированиям на добровольной основе.

Ранее Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант в отставке, выступая в программе Владимира Соловьева, высказал мнение о необходимости продвижения российских вооруженных сил до западных рубежей Украины.


Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Российские солдаты захватили в Курской области образцы западного вооружения ВСУ
Россия/мир
Российские солдаты захватили в Курской области образцы западного вооружения ВСУ
Застали врасплох: русские морпехи наголову разбили бронегруппу ВСУ с американскими БТР Stryker в Курской области
Россия/мир
Застали врасплох: русские морпехи наголову разбили бронегруппу ВСУ с американскими БТР Stryker в Курской области
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри
Россия/мир
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри
Грузинская речь: в Курскую область вошли элитные отряды грузинских наемников — особо опасные и жестокие
Россия/мир
Грузинская речь: в Курскую область вошли элитные отряды грузинских наемников — особо опасные и жестокие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok