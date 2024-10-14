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Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области

Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области

20:14, 14 окт 2024

В последние дни наблюдается значительная активизация боевых действий на северо-западном направлении, где российские вооруженные силы демонстрируют заметное продвижение. Согласно информации, поступающей изданию Мэш от военных корреспондентов, передовые подразделения российской армии достигли окраин города Суджа, который рассматривается как ключевой стратегический пункт в данном регионе.

Особую роль в наступательной операции играют 155-я и 106-я бригады, которые ведут наступление со стороны населенного пункта Любимовка, частично перешедшего под контроль российских сил. Военные аналитики отмечают, что тактика окружения применяется для изоляции подразделений украинской армии в этом районе.

Важным достижением российских войск стало установление огневого контроля над трассой Белая-Суджа, что существенно ограничивает логистические возможности противника. Этот маневр может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии ситуации в регионе.

За прошедшие пять дней российские вооруженные силы сообщают о взятии под контроль 11 населенных пунктов. Эксперты предполагают, что следующей целью может стать город Суджа, который считается главным опорным пунктом группировки противника в этом районе.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области была уничтожена БМП Stryker с экипажем из восьми солдат США.

Автор: Семен Подгорный
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