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ФАС наказала МТС на 3 миллиарда за завышенные тарифы

ФАС наказала МТС на 3 миллиарда за завышенные тарифы

20:30, 14 окт 2024

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла беспрецедентное решение в отношении одного из крупнейших операторов мобильной связи страны — компании МТС.

Весной 2024 года МТС произвела масштабное повышение тарифов, затронувшее около 30 миллионов абонентов. Стоимость услуг выросла в среднем на 8%, что вызвало волну недовольства среди пользователей. Однако недовольны оказались не только клиенты компании, но и государственные регуляторы.

ФАС инициировала проверку действий оператора и пришла к выводу, что повышение цен было необоснованным с экономической точки зрения. Комиссия ведомства признала МТС виновной в установлении монопольно высоких цен на свои услуги, что противоречит действующему законодательству и ущемляет интересы потребителей.

Результатом расследования стало жесткое наказание для компании. ФАС обязала МТС выплатить в государственный бюджет колоссальную сумму в 3 миллиарда рублей. Эта цифра равна доходу, который оператор получил в результате незаконного повышения тарифов.

Но финансовые санкции — не единственная мера, принятая в отношении нарушителя. Регулятор также потребовал от МТС пересмотреть свою ценовую политику и скорректировать тарифы для всех пострадавших абонентов.

Эксперты отмечают, что решение ФАС создает важный прецедент на российском телекоммуникационном рынке. Впервые за историю антимонопольного регулирования в стране оператор такого масштаба подвергся столь серьезным санкциям за нарушение закона о конкуренции.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: fas.gov.ru
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