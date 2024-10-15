09:38, 15 окт 2024

Президент Владимир Зеленский настойчиво добивается от западных союзников разрешения на использование высокоточных ракетных систем ATACMS и Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Однако, несмотря на регулярные заявления о поддержке Украины «всеми доступными средствами», лидеры США и Европы пока воздерживаются от предоставления такого карт-бланша.

Эксперты расходятся во мнениях относительно причин этой сдержанности. Депутат Государственной Думы Андрей Луговой выдвинул интересную гипотезу, предположив, что ключ к разгадке может лежать в закулисной дипломатии. По его словам, высшее руководство России, возможно, передаёт западным партнёрам некие «непубличные сигналы». Луговой напомнил в интервью Царьграду о сохраняющемся взаимодействии между российскими силовыми ведомствами и их американскими коллегами, что может служить каналом для такой коммуникации.

С другой стороны, Камран Гасанов, эксперт Российского совета по международным делам, придерживается иной точки зрения. Он прогнозирует, что рано или поздно Киев всё же получит желаемое разрешение. Гасанов отмечает эволюцию западной поддержки Украины: от поставок базового снаряжения до предоставления сложных вооружений. По его мнению, нынешняя нерешительность Запада связана с опасениями эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния.





Автор: Алия Карачурина