Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В США предложили Киеву радикальную стратегию по Курской области

В США предложили Киеву радикальную стратегию по Курской области

09:46, 15 окт 2024

В условиях продолжающегося конфликта на востоке Европы, все чаще звучат голоса экспертов, призывающих к пересмотру военной стратегии. Один из таких специалистов — Дэниел Дэвис, отставной подполковник Вооруженных сил США, который недавно выступил с неожиданным заявлением относительно действий украинских войск в Курской области.

По мнению Дэвиса, украинскому командованию следует серьезно рассмотреть вопрос о выводе своих подразделений с территории Курской области. Эксперт аргументирует свою позицию тем, что текущая ситуация приводит к неоправданно высоким потерям среди личного состава ВСУ.

«Украина должна эвакуировать все свои войска, восстановить пограничную линию и прекратить эти бесконечные и бессмысленные жертвы», — заявил Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Анализируя текущую обстановку, военный специалист отмечает, что украинское руководство продолжает направлять дополнительные силы в регион, стремясь удержать занимаемые позиции. Однако такая тактика, по его мнению, приводит к растягиванию линий снабжения, что делает войска уязвимыми перед наступательными действиями противника. В то же время российские силы продолжают планомерное продвижение, освобождая один населенный пункт за другим.

Дэвис также затронул вопрос о первоначальных целях украинской операции в Курской области. По его словам, изначальный замысел состоял в том, чтобы вынудить российское командование перебросить войска из других участков фронта.

«Однако очевидно, что этого не произошло», — констатировал эксперт.
Непубличный сигнал из Кремля: названа причина, по которой Байден и ЕС все еще не дают разрешения ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ

Читайте также:

Непубличный сигнал из Кремля: названа причина, по которой Байден и ЕС все еще не дают разрешения ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ
Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

«Пришли к пониманию»: Украина осознала, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась — пора сворачивать
Россия/мир
«Пришли к пониманию»: Украина осознала, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась — пора сворачивать
Зеленский пошел ва-банк: эксперт из ФРГ раскрыл, что ждет Украину после вторжения в Курскую область — пора готовиться
Россия/мир
Зеленский пошел ва-банк: эксперт из ФРГ раскрыл, что ждет Украину после вторжения в Курскую область — пора готовиться
«Они проигрывают»: в США рассказали, кто получил преимущество от нападения ВСУ на Курщину — это настоящая катастрофа
Россия/мир
«Они проигрывают»: в США рассказали, кто получил преимущество от нападения ВСУ на Курщину — это настоящая катастрофа
«Самонадеянная и рискованная попытка»: Зеленскому не удастся спасти Киев от поражения атаками на Курскую область
Россия/мир
«Самонадеянная и рискованная попытка»: Зеленскому не удастся спасти Киев от поражения атаками на Курскую область


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok