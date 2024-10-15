09:46, 15 окт 2024

В условиях продолжающегося конфликта на востоке Европы, все чаще звучат голоса экспертов, призывающих к пересмотру военной стратегии. Один из таких специалистов — Дэниел Дэвис, отставной подполковник Вооруженных сил США, который недавно выступил с неожиданным заявлением относительно действий украинских войск в Курской области.

По мнению Дэвиса, украинскому командованию следует серьезно рассмотреть вопрос о выводе своих подразделений с территории Курской области. Эксперт аргументирует свою позицию тем, что текущая ситуация приводит к неоправданно высоким потерям среди личного состава ВСУ.

«Украина должна эвакуировать все свои войска, восстановить пограничную линию и прекратить эти бесконечные и бессмысленные жертвы», — заявил Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Анализируя текущую обстановку, военный специалист отмечает, что украинское руководство продолжает направлять дополнительные силы в регион, стремясь удержать занимаемые позиции. Однако такая тактика, по его мнению, приводит к растягиванию линий снабжения, что делает войска уязвимыми перед наступательными действиями противника. В то же время российские силы продолжают планомерное продвижение, освобождая один населенный пункт за другим.

Дэвис также затронул вопрос о первоначальных целях украинской операции в Курской области. По его словам, изначальный замысел состоял в том, чтобы вынудить российское командование перебросить войска из других участков фронта.

«Однако очевидно, что этого не произошло», — констатировал эксперт.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ