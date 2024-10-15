Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Боррель признал, что Запад не способен военным путем принудить Россию к перемирию

Боррель признал, что Запад не способен военным путем принудить Россию к перемирию

09:52, 15 окт 2024

Накануне Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза, сделал ряд неожиданных заявлений, которые могут свидетельствовать о смене курса в отношении украинского кризиса. Выступая на пресс-конференции в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС, Боррель впервые признал ограниченность возможностей Запада в урегулировании конфликта.

«Несмотря на нашу поддержку Киева, мы вынуждены признать, что принудить Россию к перемирию силовым путем крайне маловероятно», — заявил глава европейской дипломатии.

Тем не менее, Боррель подчеркнул необходимость продолжения текущего курса. Он призвал к усилению санкционного давления на Москву и увеличению военной помощи Украине.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы укрепить позиции Украины политически и военно, вынуждая президента Путина вернуться за стол переговоров. Однако я должен признать, что эта перспектива выглядит весьма отдаленной», — отметил дипломат.

Особое внимание Боррель уделил эффективности российских мер по преодолению санкций ЕС.

«Мы должны усилить борьбу с обходом ограничений, начиная с самих себя», — подчеркнул он.

Важно отметить, что позиция Борреля по украинскому вопросу претерпела значительные изменения. С 2022 года он активно призывал западные страны наращивать поставки вооружений Киеву, уверенно заявляя о возможности военной победы Украины.

В США предложили Киеву радикальную стратегию по Курской области

Читайте также:

В США предложили Киеву радикальную стратегию по Курской области
Автор: Семен Подгорный
Фото: ekranhaber.com
Читайте также

Боррель: Без поддержки Запада Украина продержалась бы две недели
Россия/мир
Боррель: Без поддержки Запада Украина продержалась бы две недели
К концу ноября: Зеленский заявил, что обсудит вопросы территориальной целостности с международными союзниками и представит новый «мирный план»
Россия/мир
К концу ноября: Зеленский заявил, что обсудит вопросы территориальной целостности с международными союзниками и представит новый «мирный план»
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Россия/мир
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
Россия/мир
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok