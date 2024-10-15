Боррель признал, что Запад не способен военным путем принудить Россию к перемирию

09:52, 15 окт 2024

Накануне Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза, сделал ряд неожиданных заявлений, которые могут свидетельствовать о смене курса в отношении украинского кризиса. Выступая на пресс-конференции в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС, Боррель впервые признал ограниченность возможностей Запада в урегулировании конфликта.

«Несмотря на нашу поддержку Киева, мы вынуждены признать, что принудить Россию к перемирию силовым путем крайне маловероятно», — заявил глава европейской дипломатии.

Тем не менее, Боррель подчеркнул необходимость продолжения текущего курса. Он призвал к усилению санкционного давления на Москву и увеличению военной помощи Украине.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы укрепить позиции Украины политически и военно, вынуждая президента Путина вернуться за стол переговоров. Однако я должен признать, что эта перспектива выглядит весьма отдаленной», — отметил дипломат.

Особое внимание Боррель уделил эффективности российских мер по преодолению санкций ЕС.

«Мы должны усилить борьбу с обходом ограничений, начиная с самих себя», — подчеркнул он.

Важно отметить, что позиция Борреля по украинскому вопросу претерпела значительные изменения. С 2022 года он активно призывал западные страны наращивать поставки вооружений Киеву, уверенно заявляя о возможности военной победы Украины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ekranhaber.com