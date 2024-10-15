Боррель признал, что Запад не способен военным путем принудить Россию к перемирию
09:52, 15 окт 2024
Накануне Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы Евросоюза, сделал ряд неожиданных заявлений, которые могут свидетельствовать о смене курса в отношении украинского кризиса. Выступая на пресс-конференции в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС, Боррель впервые признал ограниченность возможностей Запада в урегулировании конфликта.
Тем не менее, Боррель подчеркнул необходимость продолжения текущего курса. Он призвал к усилению санкционного давления на Москву и увеличению военной помощи Украине.
Особое внимание Боррель уделил эффективности российских мер по преодолению санкций ЕС.
Важно отметить, что позиция Борреля по украинскому вопросу претерпела значительные изменения. С 2022 года он активно призывал западные страны наращивать поставки вооружений Киеву, уверенно заявляя о возможности военной победы Украины.