10:04, 15 окт 2024

По данным независимых источников, включая телеграм-канал «Два майора», на 15 октября 2024 года зафиксирован ряд значимых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации в зоне специальной военной операции.

На северном участке фронта отмечается активизация боевых действий. Российские войска предпринимают попытки продвижения в районе Часова Яра, где им удалось занять стратегически важную позицию. Кроме того, наблюдается движение в направлении водной артерии — канала «Северский Донец-Донбасс».

Не менее напряженная обстановка складывается на Покровском направлении. Здесь российские подразделения концентрируют усилия на южных окраинах Селидово, очевидно, с целью создания условий для окружения населенного пункта. Продолжаются интенсивные столкновения в районе Николаевки.

Запорожское направление также стало ареной активных действий. Неожиданный маневр российских сил в сторону Левадного привел к расширению зоны их контроля к северу и востоку от этого населенного пункта.

Однако не все события разворачиваются непосредственно в зоне боевых действий. В Белгородской области России зафиксирован обстрел села Красный Октябрь. Кроме того, сообщается о применении украинскими силами беспилотного летательного аппарата, способного разбрасывать противопехотные мины. В результате этих действий был поврежден гражданский автомобиль.

В Курской области России продолжаются военные операции в районе Любимовки. Сообщается, что российским силам удалось нарушить коммуникации между подразделениями противника, что привело к дезорганизации последних.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ