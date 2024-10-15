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Селидово почти в тисках, в Запорожье — большое наступление, неприятные новости с Белгородчины: военкоры рассказали о ситуации на СВО 15 октября 2024

Селидово почти в тисках, в Запорожье — большое наступление, неприятные новости с Белгородчины: военкоры рассказали о ситуации на СВО 15 октября 2024

10:04, 15 окт 2024

По данным независимых источников, включая телеграм-канал «Два майора», на 15 октября 2024 года зафиксирован ряд значимых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации в зоне специальной военной операции.

На северном участке фронта отмечается активизация боевых действий. Российские войска предпринимают попытки продвижения в районе Часова Яра, где им удалось занять стратегически важную позицию. Кроме того, наблюдается движение в направлении водной артерии — канала «Северский Донец-Донбасс».

Не менее напряженная обстановка складывается на Покровском направлении. Здесь российские подразделения концентрируют усилия на южных окраинах Селидово, очевидно, с целью создания условий для окружения населенного пункта. Продолжаются интенсивные столкновения в районе Николаевки.

Запорожское направление также стало ареной активных действий. Неожиданный маневр российских сил в сторону Левадного привел к расширению зоны их контроля к северу и востоку от этого населенного пункта.

Однако не все события разворачиваются непосредственно в зоне боевых действий. В Белгородской области России зафиксирован обстрел села Красный Октябрь. Кроме того, сообщается о применении украинскими силами беспилотного летательного аппарата, способного разбрасывать противопехотные мины. В результате этих действий был поврежден гражданский автомобиль.

В Курской области России продолжаются военные операции в районе Любимовки. Сообщается, что российским силам удалось нарушить коммуникации между подразделениями противника, что привело к дезорганизации последних.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
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