Такие разные судьбы: что стало с наследниками убитого в 90-е ведущего Влада Листьева

10:41, 15 окт 2024

В истории российского телевидения Влад Листьев занимает особое место. Известный как новатор и создатель популярных телепрограмм, он оставил глубокий след не только в профессиональной сфере, но и в жизнях своих детей. Сегодня мы расскажем о том, как сложились судьбы наследников знаменитого телеведущего.

Карьера Листьева началась задолго до его появления на телеэкранах. В юности он подавал большие надежды как легкоатлет, будучи кандидатом в мастера спорта. Именно в школе олимпийского резерва произошла его встреча с первой супругой, Еленой Есиной. Молодые люди поженились летом 1977 года, однако их счастье было омрачено трагедией — первенец прожил лишь несколько дней.

Несмотря на повторную беременность Елены, брак не удалось сохранить. Постоянные измены Листьева привели к разводу. Тем не менее, в этом союзе родилась дочь Валерия, которая долгое время не знала о своем знаменитом отце.

1982 год ознаменовался новым этапом в жизни Листьева. В браке с Татьяной Лялиной родился сын Владислав. Однако судьба приготовила семье тяжелое испытание — в трехлетнем возрасте мальчик потерял слух и зрение, а в шесть лет его жизнь трагически оборвалась. Утешением для родителей стало рождение второго сына, Александра, в 1983 году.

Несмотря на развод родителей, Александр сохранил теплые отношения с отцом. Влад Листьев всячески поддерживал сына, обеспечив ему возможность получить образование в престижном Кембридже. Однако Александр решил идти своим путем, не опираясь на знаменитую фамилию.

В 2002 году он начал карьеру в Останкино с должности администратора. Благодаря упорству и таланту, Александр дорос до позиции исполнительного директора, приняв участие в создании таких популярных шоу, как «Последний герой», «Фабрика звезд» и «Минута славы». Сегодня он успешно совмещает карьеру с воспитанием четверых детей, продолжая семейную традицию.

Старшая дочь Влада Листьева, Валерия, выбрала путь, далекий от шоу-бизнеса. Узнав о своем знаменитом отце лишь в семилетнем возрасте, она предпочла строить жизнь самостоятельно. Получив образование логопеда, Валерия в итоге нашла себя в сфере beauty-индустрии, работая мастером маникюра. Сегодня, в возрасте 43 лет, она посвящает себя воспитанию детей, оставаясь вдали от публичности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети