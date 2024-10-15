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«Капкан» под Курском: военкор Сладков рассказал об ударах «по ногам» украинской армии

«Капкан» под Курском: военкор Сладков рассказал об ударах «по ногам» украинской армии

11:05, 15 окт 2024

Согласно сообщениям с фронта, российские вооруженные силы в Курской области применяют стратегию, которую эксперты уже окрестили «ударами по ногам». Эта методика, по мнению наблюдателей, может существенно изменить расстановку сил в регионе.

Военный корреспондент Александр Сладков, находящийся в эпицентре событий, провел интересную параллель между действиями российской армии и приемами из мира единоборств. По его словам, тактика российских военных напоминает знаменитый прием кикбоксинга «лоу-кик» — удар по ногам, который лишает противника устойчивости и мобильности.

«Представьте боксера, который получил мощный удар по ногам. Его голова ясная, руки все еще могут наносить удары, но стоять становится невозможно. Примерно в такой ситуации оказались украинские войска в Курской области», — поясняет Сладков.

Суть стратегии заключается в систематическом нарушении линий снабжения противника. Российские силы используют авиабомбы и артиллерию для ударов по коммуникациям, что затрудняет доставку продовольствия, боеприпасов и подкреплений на передовую. В результате, украинские подразделения, несмотря на первоначальный успех в занятии новых территорий, сталкиваются с серьезными трудностями в удержании позиций.

Эксперты отмечают, что решение украинского руководства о наступлении в Курской области изначально вызывало вопросы. Несмотря на то, что украинским силам удалось занять значительные территории, удержание этих позиций становится все более проблематичным из-за нарастающих логистических проблем.

Особую тревогу у украинского командования вызывает ситуация с эвакуацией раненых. Нарушение путей сообщения существенно затрудняет оказание своевременной медицинской помощи, что негативно сказывается на моральном духе войск.

Военные аналитики предполагают, что если текущая тенденция сохранится, украинские силы могут быть вынуждены отступить ближе к своим тыловым позициям. Некоторые эксперты даже говорят о возможности того, что Курская область может стать своеобразной «ловушкой» для украинской армии.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
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