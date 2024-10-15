11:45, 15 окт 2024

Российская Федерация, столкнувшись с новыми вызовами на международной арене, вынуждена адаптировать свою оборонную стратегию. Ключевым элементом этой стратегии остается ядерное сдерживание, которое претерпевает значительные изменения в ответ на современные реалии.

Недавно российские власти внесли корректировки в ядерную доктрину страны. Эти изменения были продиктованы необходимостью противостоять потенциальным угрозам, в том числе и так называемому «ядерному шантажу» со стороны некоторых западных государств. Москва последовательно подчеркивает, что не стремится к эскалации конфликта и инициированию ядерной войны. Тем не менее, Россия готова к решительным действиям в случае агрессии против нее.

Одним из ключевых нововведений стало расширение понятия агрессии. Теперь нападение на Россию со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместная атака.

Особое внимание экспертного сообщества привлекает российская система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука». Эта автоматизированная система ответного удара, разработанная еще в советские годы, продолжает совершенствоваться. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Периметр» оснащен сетью сенсоров, распределенных по всей территории страны. Эти датчики отслеживают ряд параметров, включая уровень радиации и электромагнитного излучения.

В случае обнаружения признаков ядерной атаки, система пытается установить связь с высшим военным командованием. Если контакт не удается, «Мертвая рука» автоматически инициирует ответный удар. Эта система гарантирует, что даже в случае уничтожения Москвы и всего руководства страны, агрессор не останется безнаказанным.

Российский стратегический арсенал предусматривает многоуровневый ответ. Сначала могут быть задействованы мобильные наземные комплексы, затем — ракеты морского базирования, и наконец — стратегическая авиация с крылатыми ракетами большой дальности.

Военный аналитик Алексей Леонков отмечает, что ключевым преимуществом России является наличие гиперзвукового оружия, такого как «Буревестник» и «Посейдон». Эти системы вооружений обладают исключительной скоростью и маневренностью, что делает их перехват крайне маловероятным.

Автор: Алия Карачурина

Фото: defensenews.com